Newsweek: 300 тысяч человек ежедневно испытывают ядерный взрыв в Интернете

300 тысяч человек почти каждый день испытывают ядерный взрыв в Сети.

Об этом сообщил журнал Newsweek.

Симулятор ядерного взрыва — NUKEMAP пользуется невероятной популярностью с начала спецоперации России на Украине. Пользователи на карте выбирают место гипотетического удара, а также параметры ядерной атаки: мощность, тип (наземный, воздушный), высоту.

После этого пользователи нажимают кнопку "Взорвать" и симулятор рассчитывает результаты взрыва, число жертв, раненых, размеры образовавшегося "ядерного гриба" и количество выпадения радиоактивных осадков.

"Я создал NUKEMAP, потому что всем, даже мне, сложно интуитивно понять размеры ядерных взрывов, не говоря уже о различиях между различными типами ядерного оружия", — сообщил Newsweek автор приложения, доцент Технологического института Стивенса и историк ядерного оружия Алекс Веллерштейн.

По его словам, после СВО на Украине трафик NUKEMAP сильно вырос и ему пришлось даже обновить сервер.

"С февраля NUKEMAP посетили почти 9 млн человек, а в некоторые дни их посещало более 300 тысяч человек в день", — рассказывает разработчик.