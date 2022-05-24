300 тысяч человек почти каждый день испытывают ядерный взрыв в Сети.
Об этом сообщил журнал Newsweek.
Симулятор ядерного взрыва — NUKEMAP пользуется невероятной популярностью с начала спецоперации России на Украине. Пользователи на карте выбирают место гипотетического удара, а также параметры ядерной атаки: мощность, тип (наземный, воздушный), высоту.
После этого пользователи нажимают кнопку "Взорвать" и симулятор рассчитывает результаты взрыва, число жертв, раненых, размеры образовавшегося "ядерного гриба" и количество выпадения радиоактивных осадков.
"Я создал NUKEMAP, потому что всем, даже мне, сложно интуитивно понять размеры ядерных взрывов, не говоря уже о различиях между различными типами ядерного оружия", — сообщил Newsweek автор приложения, доцент Технологического института Стивенса и историк ядерного оружия Алекс Веллерштейн.
По его словам, после СВО на Украине трафик NUKEMAP сильно вырос и ему пришлось даже обновить сервер.
"С февраля NUKEMAP посетили почти 9 млн человек, а в некоторые дни их посещало более 300 тысяч человек в день", — рассказывает разработчик.
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