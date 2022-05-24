Шойгу заявил о реальной угрозе создания ядерного оружия Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возникновении угрозы создания Украиной ядерного оружия.

"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", — сказал он на заседании стран ОДКБ.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Этот документ предполагает отказ Киева от ядерного вооружения в обмен на гарантии безопасности.