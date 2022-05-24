Косачёв: "Англичане использовали биологическое оружие против индейцев"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв напомнил о геноциде индейцев на территории современных США. Он заявил, что англичане тогда использовали биологическое оружие в виде одеял, заражённых холерой.

"Англичане раздавали индейцам одеяла, заражённые холерой. По сути, это было использованием биооружия", — сказал сенатор на форуме "Новые смыслы, новые реальности".

Косачёв добавил, что англосаксами было уничтожено 15 млн индейцев. Он назвал это "самым крупным геноцидом".