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Автор Дмитрий Плотников

Сатановский: США начинают второй раунд Третьей мировой войны

Общество

США начинают второй раунд Третьей мировой войны. Правда, идёт она пока экономическим путём.

Сатановский: США начинают второй раунд Третьей мировой войны

Только на Украине эта война идёт в режиме военного противостояния западных стран с РФ. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

И теперь на повестке дня КНР. К такому выводу пришёл эксперт, комментируя турне Джозефа Байдена по Азии.

"Молодец, Джо Байден… Ездит по всему миру, заявления делает… путается в словах, не узнаёт людей, еле передвигается и вечно пытается поздороваться с пустотой… куда-то всех приглашает. Там ещё много чего было, но в целом посыл понятен: Америка начинает второй раунд Третьей мировой войны", — заявил Сатановский.

Эксперт отмечает, что аналитики уже окрестили предложения Байдена партнёрам — "приглашением в клуб экономических самоубийц", намекая на происходящее в Европе.

Политолог отметил, что Вашингтон сумел выкрутить руки ЕС, похоронив не только все итоги нормализации отношений Западной Европы с Россией после Второй мировой, но и промышленность Старого Света как таковую — ибо она не переживёт отрыва от поставок сырья и энергоносителей из РФ.

Похожее творится и в международной логистике, и в сельском хозяйстве, и в туризме и т. д.

Сатановский особо выделяет возрождение в странах Евросоюза нацизма и возрастающую угрозу ядерного противостояния.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы сша евгений сатановский вторая мировая война
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