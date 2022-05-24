Генетик Хлёсткина: РФ нужно "хранилище судного дня" на случай мировой катастрофы

России необходимо создать собственный депозитарий семян ценных растений, чтобы в случае мировой катастрофы, растения не были утеряны и их можно было "воспроизвести", заявила директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова Елена Хлёсткина.

По словам эксперта, подобного рода хранилище есть на Шпицбергене — Глобальный банк — семенохранилище посадочного материала. Считается, что депозитарий может выдержать даже ядерный удар. Однако при самом "неутешительном раскладе" добраться до него будет проблемой.

"Это своего рода хранилище судного дня — депозитарий семян, куда некоторые страны сдали ценные образцы коллекций, условно говоря, в "чёрных ящиках", чтобы получить их обратно в случае какой-нибудь мировой катастрофы… Но если такая катастрофа случится, то возникает вопрос — как добраться до банка семян на Шпицбергене, даже логистически?", — пояснила Хлёсткина в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, хранить ценные семена нужно на территории страны и создать сеть таких банков. Кроме того, по словам Хлёсткиной, Россия прекратила сотрудничать с депозитарием на Шпицбергене ещё четыре года назад.