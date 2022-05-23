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Автор Елена Былкина

Украинца будут судить за то, что прятал солдата РФ, выдавая его за своего сына

Общество

На Украине вывели на чистую воду жителя Харьковской области, который приютил у себя российского солдата. Мужчина выдавал парня за родного сына. 

Какие мотивы заставили харьковчанина скрывать у себя представителя российской армии, будет выяснять суд Украины. Мужчине грозит срок за пособничество стране-агрессору.

Украинцы всё чаще пускают в ход свою систему правосудия по отношению к тем, кого называют военными преступниками. Суд в Киеве приговорил солдата ВС РФ Шишимарина к пожизненному сроку за убийство мирного жителя. 

Ранее 30-летняя жительница Херсона Катя Коломиец призналась, что прошла курс "денацификации". После этого у женщины сразу поменялось отношение к российским военным. Она записала видеообращения, в котором извинилась за призыв к сопротивлению армии РФ. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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