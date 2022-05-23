На живущего в Англии олигарха Петра Авена завели уголовное дело за обход санкций

Экс-главе "Альфа-банка" Петру Авену грозит уголовное наказание за то, что он живёт на широкую ногу, несмотря на введённые против него санкции.

В Великобритании заподозрили, что российский банкир лукавит, когда рассказывает о своём бедственном материальном положении. Согласно санкционным ограничениям олигарх не должен тратить больше 2,5 тысяч фунтов, однако Авен не изменяет старым привычкам, позволяя себе роскошную жизнь в Европе.

Ранее бывший глава "Альфа-банка" в интервью зарубежным СМИ жаловался на то, что остался без своего состояния. Он рисовал пугающие для себя перспективы лишиться возможности нанять на работу водителя и уборщицу. Как оказалось, дела банкира вовсе не так уж плохи, несмотря на то, что счета бизнесмена заморожены.

За российскими олигархами в Европе пристально следят, проверяя все их расходы, вплоть до оплаченного счёта в ресторане.

Коллега Авена Михаил Фридман жаловался на то, что на Западе ввели против него санкции, забыв все его благодеяния.