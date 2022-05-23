На Кавказе "счастливыми собственниками" своих домов становятся от безысходности

Новостройки на Северном Кавказе очень отличаются от тех, которые можно увидеть в городах других регионов России. По данным Росстата, здесь 90% нового жилья, или почти 2 миллиона -это индивидуальные застройки.

Конечно, цифры разнятся по регионам даже в пределах Северного Кавказа, но общая картина везде похожа. Например, в Чечне всего 1% нового жилья — это многоэтажные дома, остальные 99% — частное жильё.

"Крен в сторону ИЖС наблюдается во всей России. Сказываются и последствия пандемии, и экономический кризисом, который в своем доме проще пережить, чем в человейнике", — говорится в материале издания "Акценты".

Но самые гипертрофированные формы частная застройка приобретает на Кавказе, с его самым бедным населением и земельными сложностями. Здесь люди рады получить хоть какое-то своё жильё, пусть даже далёкое от норм безопасности и комфорта.

"Конечно, качество такого частного жилья оставляет желать лучшего. Да и благ цивилизации многие халупы лишены. Чего ж тогда удивляться, что в Дагестане треть жителей — без водопровода, а половина — без канализации. Зато в своем доме", — заключил автор публикации.