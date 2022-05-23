Урганту предлагают работу в России, так как "Песков назвал Ваню патриотом"

Ксения Собчак поделилась новостями об Иване Урганте, который лишился работы на Первом канале. Телеведущий должен приехать в Россию в конце июня.

По информации журналистки, Ургант впервые приедет в Россию после начала спецоперации на Украине. Его пригласили на фестиваль "Ночь музыки", который состоится 24 июня в Екатеринбурге. Звезда ТВ станет либо ведущим фестиваля, либо выступит со своей музыкальной программой.

Директор фестиваля "Ночь музыки" Евгений Горенбург подтвердил данную информацию. При этом он отметил, что финально контракт ещё не подписан.

"Да, мы действительно сделали предложение Ивану Урганту. Он может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом "Гриша Ургант". Переговоры еще продолжаются. Напомню, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить", — цитирует слова Горенбурга "Осторожно Media".

Традиционно в конце июня Ургант выступает ведущим на празднике выпускников "Алые Паруса", но в этом году его отстранили от этой почётной миссии.