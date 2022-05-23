Макаревич о заработанных в России деньгах: "Могу тратить хоть на Марсе"

Лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил на нападки патриотов, которые упрекнули музыканта в том, что он тратит заработанные в России деньги за рубежом.

68-летний артист часто вступает в полемику с хейтерами. На этот раз рок-музыканта возмутили обвинения в том, что он за границей тратит то, что получил в России.

"Популярная присказка (произносится с осуждением): зарабатывают в России, а тратят за кордоном! Я всегда считал, что если ты заработал (не отпилил, не украл, не отжал — заработал!) деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) — ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал. Так, нет?" — задаёт вопрос своим недоброжелателям музыкант.

Ранее негодование патриотично настроенной публики вызвали слова поддержки Макаревича в адрес Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и остальных знаменитостей, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.