Охлобыстин раскритиковал Галкина: "Таких аномалий побаиваюсь"

Иван Охлобыстин простил бегство из страны Земфире и Ренате Литвиновой. Максима Галкина он вовсе не считает частью русской культуры.

Звезда сериала "Интерны" осудил артистов, которые "не стали делить судьбу Отечества", уехав за рубеж.

"Они предали свой профессиональный долг. Долг артиста — вещать то, о чем думает народ, развлекать, снимать психологическую тяжесть", — цитирует слова Охлобыстина "СтарХит".

Актёр склонен снисходительно относиться к уехавшим Земфире и Ренате Литвиновой, творчество которых он уважает.

"И Литвинова — тоже часть русской культуры, про Земфиру я даже не говорю. Вот Галкин — это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение", — объяснил Иван Охлобыстин.

Ранее актёр заявил, что уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова "вляпалась по-бабьи". Про Ингеборгу Дапкунайте он высказал более резко. Он назвал звезду "Интердевочки" шпротой.