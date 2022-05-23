Onet: поток украинских беженцев в Польше создаёт угрозу гуманитарного кризиса

В Польшу после начала украинского конфликта прибыло рекордное количество переселенцев. Многие поляки разместили украинцев в своих домах, но теперь они хотят вернуться к прежней жизни. Однако власти не разработали программы переселения беженцев. Некоторые эксперты полагают, что в Польше может начаться гуманитарный кризис из-за потока мигрантов.

Некоторые украинцы намерены вернуться на родину, однако на их место сразу же приходят другие. Представитель фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек заявил, что поляки не справляются ни в финансовом, ни в психологическом плане.

"Их нельзя за это винить. Мы всё время боимся, что в какой-то момент гуманитарный кризис станет более чем реальным", — признался он в разговоре с Onet.pl.