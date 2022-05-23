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Автор Юлия Миленина

Миллиардер Дерипаска призвал помнить об опасности ядерной войны

Общество

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска заявил, что ядерное оружие представляет серьёзную опасность для человечества.

Миллиардер Дерипаска призвал помнить об опасности ядерной войны

Он вспомнил слова одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея Сахарова о том, что ядерная война — это "коллективное самоубийство".

"Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений", — отметил бизнесмен.

Как пояснил Дерипаска, Сахаров всегда последовательно выступал за мир. По словам миллиардера, ядерная война не решит проблемы, возникшие между государствами. Предприниматель подчеркнул: человечеству давно пора повзрослеть.

"Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича", — заключил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что дальнейшие поставки оружия НАТО для ВСУ могут привести к полноценной ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы олег дерипаска андрей сахаров
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