Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска заявил, что ядерное оружие представляет серьёзную опасность для человечества.
Он вспомнил слова одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея Сахарова о том, что ядерная война — это "коллективное самоубийство".
"Этот человек как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений", — отметил бизнесмен.
Как пояснил Дерипаска, Сахаров всегда последовательно выступал за мир. По словам миллиардера, ядерная война не решит проблемы, возникшие между государствами. Предприниматель подчеркнул: человечеству давно пора повзрослеть.
"Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича", — заключил он.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что дальнейшие поставки оружия НАТО для ВСУ могут привести к полноценной ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом.
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