Врачи из ДНР благодарны за возможность продолжить работу и учёбу во Владивостоке

Беженцы, которые вынуждены были переехать из Донецкой народной республики, смогли вернуться к работе и учёбе во Владивостоке, об этом пишет vostokmedia.com.

Специалист Ольга Юрченко пополнила ряды сотрудников ТГМУ, она стала ассистентом кафедры патологической анатомии.

"Хочу выразить огромную благодарность властям Приморского края, Минздраву региона, всем людям, которые помогли с адаптацией и с трудоустройством. Я счастлива, что вновь могу заниматься любимым делом в медицинском университете", — высказалась она.

В университете тепло встретили и нового студента-медика Юрия Бизюкова, которому тоже пришлось уехать из ДНР. Он продолжил своё обучение на пятом курсе.

Ранее в Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики. Ведомство рассказало, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев, находящихся сейчас в Нижегородской области.