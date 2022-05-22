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Автор Елена Федорова

Врачи из ДНР благодарны за возможность продолжить работу и учёбу во Владивостоке

Общество

Беженцы, которые вынуждены были переехать из Донецкой народной республики, смогли вернуться к работе и учёбе во Владивостоке, об этом пишет vostokmedia.com.

Врачи из ДНР благодарны за возможность продолжить работу и учёбу во Владивостоке

Специалист Ольга Юрченко пополнила ряды сотрудников ТГМУ, она стала ассистентом кафедры патологической анатомии.

"Хочу выразить огромную благодарность властям Приморского края, Минздраву региона, всем людям, которые помогли с адаптацией и с трудоустройством. Я счастлива, что вновь могу заниматься любимым делом в медицинском университете", — высказалась она.

В университете тепло встретили и нового студента-медика Юрия Бизюкова, которому тоже пришлось уехать из ДНР. Он продолжил своё обучение на пятом курсе.

Ранее в Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики. Ведомство рассказало, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев, находящихся сейчас в Нижегородской области.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы днр врачи беженцы владивосток
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