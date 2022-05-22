Кожемяко: воины-дальневосточники сейчас борются с нацизмом на Украине

Во Владивостоке прошёл праздничный концерт "Zа ВМФ!", посвящённый Дню Тихоокеанского флота. На нём с торжественной речью выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он заявил, что воины-дальневосточники сейчас смело сражаются на Украине, об этом пишет vostokmedia.com.

"С честью и доблестью выполняют свой долг, борясь с нацизмом, чтобы эта зараза не распространилась на нашу землю. Мы ждём их победного возвращения на Родину", — сказал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что поставки противокорабельных ракет на Украину не опасны для российского флота. Он отмечает, что в случае возможного удара ракеты будут сразу же ликвидированы.

"Современные российские фрегаты и корветы успешно борются с такими целями, как ракета "Гарпун". Старые советские корабли не всегда справлялись с такими миссиями и не лучшим образом", — объяснил он.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.