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Автор Елена Былкина

Садальский о найденной мёртвой актрисе Наталье Величко: "Шокирующая новость"

Общество

Станислав Садальский признался, что его шокировала новость о смерти звезды фильма "Щит и меч" Наталье Величко.

Актёр выразил соболезнование всем, кто помнит актрису, в которой, по словам Садальского, было что-то от Одри Хепберн.

"Шокирующую новость прочёл в новостях. Найдена мёртвой в своей квартире актриса Наталья Величко… Уходят Легенды Великого Советского кино! Какая была грациозная и прекрасная разведчица Наталья в культовом полотне Владимира Басова "Щит и меч", а ещё образ девочки — подростка из "Тишины"", — написал заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальский констатировал, что Николай Цискаридзе, заменивший Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером", провалился в роли телеведущего.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
одри хепберн максим галкин николай цискаридзе станислав садальский
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