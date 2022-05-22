Садальский о заменившем Галкина Цискаридзе: "Оглушительный провал у Коли"

Станислав Садальский констатировал, что Николай Цискаридзе, заменивший Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером", провалился в роли телеведущего.

Свои выводы звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" сделал на основе рейтинга телевизионных передач. Актёр опубликовал список успешных и неуспешных ТВ-программ. Шоу "Сегодня вечером" занимает предпоследнее место в рейтинге.

"По прежнему не смотрю телевизор, но присылают рейтинги. Оглушительный провал у Коли Цискаридзе уже второй за этот месяц. "Пусть говорят" это вообще позорище. На рейтинговом коне и триумфатор по прежнему Малахов, поздравляю", — написал заслуженный артист РСФСР.

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