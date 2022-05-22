Школьницу из Дагестана заставили извиняться за антивоенные лозунги на выпускном

Выпускница дагестанской школы на выпускном вечере крикнула: "Нет — войне. Свободу Украине! Путин черт!". После этого у школьницы возникли большие проблемы.

Девушка по имени Зухра и её мать записали видео с извинениями после инцидента на выпускном. Выпускница объяснила свои слова тем, что просто хотела привлечь к себе внимание. Её мать заверила, что является патриоткой, уважает Владимира Путина и горячо поддерживают спецоперацию на Украине.

Извинениями дело для Зухры и её родительницы не закончится.

На девушку завели административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных Сил РФ), а на её мать составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее Рамзан Кадыров отыскал семью подростка, который обозвал его шайтаном в социальных сетях. Все родственники дерзкого школьника извинились перед главой Чеченской республики.