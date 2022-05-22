Зеленский не понимает петиции "о разрешении мужчинам выезд из страны"

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию "о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны. Она за нужное время набрала 25 тысяч голосов.

По его словам, в нынешнее время нельзя заниматься составлением таких проектов.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция, может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц гибнут на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", — призывает идти воевать лидер Незалежной.

А тем временем, военнослужащие из Запорожья, которых силой заставили взять оружие в руки и начать вести боевые действия против ВС РФ, решили перейти на российскую сторону. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.