Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию "о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд из страны. Она за нужное время набрала 25 тысяч голосов.
По его словам, в нынешнее время нельзя заниматься составлением таких проектов.
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция — ко мне эта петиция, может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц гибнут на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", — призывает идти воевать лидер Незалежной.
А тем временем, военнослужащие из Запорожья, которых силой заставили взять оружие в руки и начать вести боевые действия против ВС РФ, решили перейти на российскую сторону. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.