В украинском городе Николаев решили демонтировать памятник Александру Пушкину.
Памятник "солнцу русской поэзии" был установлен в Николаеве в 1988 году. Монумент, который простоял в городе 35 лет, сегодня убрали. Бронзовую статую увезли с помощью автокрана.
"После в***ы разберёмся, что с ним делать", — сказал мэр Николаева.
Глава города пояснил, что памятник Пушкину убрали с помощью сотрудников коммунальных служб. Сделано это было, чтобы спасти монумент от вандализма. Чиновник отметил, что решение о возвращении памятника Пушкину будет обсуждаться после спецоперации.
Ранее на Украине выступили с инициативой переименовать в населённых пунктах все улицы Пушкина в честь писателя Стивена Кинга.
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