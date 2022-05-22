Чулпан Хаматова уже захотела обратно в Россию

В феврале актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию.

Затем она рассказывала различным СМИ, что не может вернуться в свою страну. А не может возвратиться домой она из-за "жутких репрессий", которым якобы подвергаются все коллеги, несогласные с политикой руководства государства и выступающие против военной специальной операции России на Украине.

Хаматова отмечала, что она всегда была оппозиционных взглядов, однако опасалась демонстрировать их.

Актриса поливала родину во многих интервью грязью и ложью.

"Люди отказываются вешать на фасад театра букву "Z" и их избивают за это. То есть это уже реальность. Людей не просто запугивают, а избивают", — говорила она.

Теперь из Риги эмигрантка хочет вРоссию.

"Все дорого, а денег минимум. Уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых надо выступать, демонстрируя лояльность. В части карьеры полный ноль", — жалуется актриса.