В феврале актриса Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию.
Затем она рассказывала различным СМИ, что не может вернуться в свою страну. А не может возвратиться домой она из-за "жутких репрессий", которым якобы подвергаются все коллеги, несогласные с политикой руководства государства и выступающие против военной специальной операции России на Украине.
Хаматова отмечала, что она всегда была оппозиционных взглядов, однако опасалась демонстрировать их.
Актриса поливала родину во многих интервью грязью и ложью.
"Люди отказываются вешать на фасад театра букву "Z" и их избивают за это. То есть это уже реальность. Людей не просто запугивают, а избивают", — говорила она.
Теперь из Риги эмигрантка хочет вРоссию.
"Все дорого, а денег минимум. Уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых надо выступать, демонстрируя лояльность. В части карьеры полный ноль", — жалуется актриса.
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