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Автор Светлана Нерадовская

Унитаз, на котором сидела Джоли во время поездки во Львов, выставлен на продажу

Общество

После того, как голливудская звезда Анджелина Джоли месяц назад посетила украинский Львов, местные жители начали активно продавать предметы, к которым, по их заверениям, прикасалась американская актриса.

Унитаз, на котором сидела Джоли во время поездки во Львов, выставлен на продажу

По информации Telegram-канала "Только никому", самым ценным лотом оказался круассан, который не доела Джоли во время посещения кофейни во Львове. Его цена составила примерно два миллиона рублей. Куплен ли уже недоеденный голливудской дивой круассан, не уточняется.

Ещё один ценный лот, выставленный на продажу, — это унитаз, на котором, по слухам, сидела актриса. За него назначена цена 210 тысяч рублей. В описании лота подчёркивается, что после того, как унитазом воспользовалась Джоли, никто его больше не мыл.

После своей поездки во Львов Джоли рассказала, что местная девочка играла на улице с осколком бомбы из Краматорска, забыв, однако, упомянуть, что снаряд был украинским. Актрису тогда высмеял писатель Захар Прилепин, высказавший предположение, что осколок из Краматорска был привезён во Львов, видимо, спецпочтой.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина анджелина джоли
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