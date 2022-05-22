Вспышке обезьяньей оспы уже "нашли" русский след

Во вспышке обезьяньей оспы уже "найден" русский след.

Вслед за английскими учёными и разведкой Великобритании журналист из Соединённого Королества Стив Хоутон сделал несколько "открытий".

Таблоид Mirror провёл своё "расследование" и предоставил "труд" учёного-микробиолога Канатжана Алибекова, бывшего полковника Армии СССР, якобы занимавшегося разработкой биологического оружия.

В 1992 году Алибеков эмигрировал в США, где быстро обрёл некое подобие популярности благодаря щедрым интервью о советских разработках.

Теперь Алибеков утверждает, что после распада СССР работа с обезьяньей оспой для создания "будущего биологического оружия" не была прекращена. Напомним, уехал он в 1992 году.

Алибеков в интервью 1998 года также сказал, что случаи, вызванные утечкой в ​​России, теперь будет "трудно объяснить международному сообществу".