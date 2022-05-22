В Daily Mail осудили однобокое освещение сдачи в плен боевиков с "Азовстали"

Британский журналист Питер Хитченс в статье Daily Mail раскритиковал однобокое освещение в британской прессе ситуацию со сдачей в плен боевиков с "Азовстали".

"Объясните мне кто-нибудь: почему это назвали эвакуацией, а не капитуляцией?" — спрашивает колумнист.

По словам журналиста, пресса старалась не упоминать, что на заводе прятались нацисты, носящие символику СС.

Хитченс подчеркнул, что слово "сдались в плен" СМИ умышленно не использовали, несмотря на то, что националисты уехали на контролируемую РФ территорию.

"Наш взгляд на данный конфликт настолько однобокий, что мы даже не смогли признать, что они капитулировали", — сказал британец.

Хитченс возмущён и тем, что те, кто рассуждает про Украину, ничего не знают об этой стране.

"На днях я неприятно удивил видного учёного из Оксфорда, сообщив, что чудесные, ангелоподобные, святые, идеальные украинцы в 2014 году заблокировали подачу воды в Крым. Она была поражена", — подытожил Хитченс.