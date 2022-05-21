Собчак о Меладзе, сменившем профессию: "Главное, чтобы не как с Петриком вышло"

Валерий Меладзе заявил, что разрывает с миром шоу-бизнесуа. Певец вспомнил свою первую специальность. Ксения Собчак оценила порыв артиста начать жизнь с чистого листа.

Валерий Меладзе, который из-за своих заявлений о спецоперации на Украине, лишился эфиров и концертов, рассказал, что в молодости занимался наукой в области очистки воды. Певец признался, что возобновил прежние исследования.

Ксению Собчак впечатлили откровения артиста.

"Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнес и вернуться в… науку! Вот ведь действительно, талантливый человек во всём. Главное, чтобы не как с Петриком вышло", — поделилась своими опасениями журналистка.

Виктор Петрик, о котором упоминает Собчак, является автором ряда лженаучных исследований (в том числе в области очистки воды).