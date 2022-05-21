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Автор Елена Федорова

Участников спецоперации на Украине отправят на реабилитацию в ХМАО

Общество

После завершения спецоперации на Украине военнослужащие из Югры отправятся на бесплатную реабилитацию, об этом заявили в правительстве ХМАО, пишет muksun.fm.

Участников спецоперации на Украине отправят на реабилитацию в ХМАО

"Военнослужащим войск Национальной гвардии РФ, участвующим в выполнении задач в ходе специальной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, будет бесплатно предоставляться курс социальной реабилитации на 21 день", — сообщили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал, что ждёт российских военнослужащих после завершения спецоперации на Украине. По его словам, им будут предоставлены льготы на проезд, на оплату коммунальных услуг, будет курортно-санаторная поддержка участников спецоперации, льготы на лечение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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