Сбежавший из страны Невзоров* продолжает мечтать об уничтожении России

Сбежавший из некогда родной страны журналист Александр Невзоров* продолжает мечтать об уничтожении России и ее последующем разделении.

Невзоров* на своем YouTube-канале опубликовал интервью с Юлией Латыниной в рамках передачи "Невзоровские среды". Журналисты обсудили проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Невзоров* в очередной раз продемонстрировал свое отношение к России и поделился "предсказанием" о будущем страны.

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"Я до сих пор сохраняю какую-то симпатию к стране под названием Россия. И я с ужасом представляю, как будет выглядеть это крушение, как будет выглядеть это полное разрушение, которое невозможно будет остановить, которое будет естественным, закономерным и, увы, абсолютно неизбежным. Я подозреваю, что здесь, наверное, произойдет дробление на фрагменты", — заявил Невзоров*.

Таким образом журналист не перестает мечтать об уничтожении некогда родной страны. Ранее он рассказал о своих надеждах, что после окончания специальной военной операции Россию "удалят" с карты мира. Примечательно, что с каждым интервью заявления Невзорова* становятся все более русофобскими и лишенными смысла.

Так, совсем недавно Невзоров* оскорбил жителей Санкт-Петербурга, где сам и родился. Журналист отреагировал на новость о том, что в центре города пройдет книжный фестиваль и заявил, что петербуржцы являются "фантастическими тварями, замазанными до ушей в крови и дерьме".

Напомним, ранее СМИ неоднократно обращали внимание на близкие связи Невзорова* и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, что доказывается недавним поздравлением с днем рождения. Журналист помогал будущему губернатору с проведением предвыборной кампании в 2019 году. Однако после побега из страны представители Смольного удалили подобную информацию из Сети.

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