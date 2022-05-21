Ректор УрФУ о споре студентки с Марией Захаровой об Украине: "Я тут при чём?"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретилась со студентами-международниками УрФУ в Екатеринбурге. Встреча была омрачена спором со студенткой о конфликте России и Украины.

Студентка спросила у дипломата, почему Россия нарушает суверенитет другого государства. Мария Захарова подробно рассказала студентке об особенностях отношений двух стран, начиная с 2004 года.

Ректор университета Виктор Кокшаров поспешил снять с себя ответственность за дерзость студентки вуза, который он возглавляет.

"Со мной никто не согласовывал вопросы… У нас большой вуз, у нас большая автономия, есть люди, которые занимались этим мероприятием. Я тут при чём? Почему ректор должен отвечать за всё?" — цитирует слова Кокшарова издание "Подъём".

Модератор после спора с Захаровой попросила студентку ещё раз представиться. Дипломат разрешила девушке этого не делать, возможно для того, чтобы у студентки не возникло проблем с руководством УрФУ.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступил в спор с Владимиром Соловьёвым из-за слов телеведущего о том, что Екатеринбург является центром "мерзотной либероты".