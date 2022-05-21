Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, почему спецоперация на Украине затянулась.
Журналистка в программе Владимира Соловьёва рассказала, почему Россия не может действовать на Украине жёстко.
"Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной не то что днями, а часами?" — с казала телеведущая.
Симоньян отметила, что вооружённые силы РФ не могут отделить "наших" от "не наших" и ударить по врагам "Сарматом".
"Именно поэтому это не война, а операция. Мы их всех жалеем. Мы понимаем, что там очень много наших людей", — отметила журналистка.
Главный редактор RT объяснила, что Херсонская область уже "де-факто наша", и России нужно её восстанавливать.
Маргарита Симоньян ранее высказала обиду в адрес западных стран. Журналистка с горечью отметила, что Европа не оценила стремления России строить дружеские отношения.
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