Монету из McDonald’s продаёт за 1 млн рублей житель Ростова-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону, бывший работник популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's решил продать монету из заведения за 1 млн рублей, сообщает rostovgazeta.ru.

Он разместил объявление о её продаже в интернете и прокомментировал назначенную цену.

"Я думаю, эту монету за такие деньги купит человек, которому монета не нужна, а хочется сделать добрый поступок и помочь кому-то в достижении цели", — высказался он.

Продавец рассказал, что хочет купить машину, и надеется, что кто-нибудь поможет ему в этом.

Ранее стало известно, что McDonald's продаёт свой бизнес в РФ и уходит из страны. Минпромторг предложил россиянам подумать, какое название дать новому российскому фастфуд. Креативные варианты предложили жители Ставропольского края: "Булкомяс", "Вкусняк" или "Быстроед".

Отмечается, что рестораны могут возобновить работу на территории РФ уже в середине лета, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.