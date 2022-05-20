Маэстро Евгений Понасенков* раскритиковал режиссёра Кирилла Серебренникова за призыв снять санкции с олигарха Романа Абрамовича.
Понасенков припомнил Серебренникову его прежние деяния.
"Напомню, что Серебренников ставил графоманию Суркова в как бы театре. И был взасос с режимом, получил от режима всё!" — высказался публицист в своём микроблоге.
Автор исторических трудов не одобрил, что за Серебренникова заступились "леваки".
"Вся левацкая истерическая тусовка за него "впрягалась". Я единственный, кто объяснял, что, если гниль — значит, гниль. Теперь получите — и распишитесь", — заявил деятель культуры.
Ранее Понасенков сравнил журналиста Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне. Он упрекнул Познера в том, что он отмалчивается.
* признан в РФ СМИ-иноагентом.
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