Понасенков* обрушился на Серебренникова: Вся левацкая тусовка за него впрягалась

Маэстро Евгений Понасенков* раскритиковал режиссёра Кирилла Серебренникова за призыв снять санкции с олигарха Романа Абрамовича.

Понасенков припомнил Серебренникову его прежние деяния.

"Напомню, что Серебренников ставил графоманию Суркова в как бы театре. И был взасос с режимом, получил от режима всё!" — высказался публицист в своём микроблоге.

Автор исторических трудов не одобрил, что за Серебренникова заступились "леваки".

"Вся левацкая истерическая тусовка за него "впрягалась". Я единственный, кто объяснял, что, если гниль — значит, гниль. Теперь получите — и распишитесь", — заявил деятель культуры.

Ранее Понасенков сравнил журналиста Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне. Он упрекнул Познера в том, что он отмалчивается.

* признан в РФ СМИ-иноагентом.