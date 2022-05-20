Путин попросил Алиханова не объяснять спад в строительстве спецоперацией

Российская спецоперация на Украине не является причиной спада в строительной отрасли Калининградской области в 2021 году и поэтому не очень уместно на неё ссылаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

Российский лидер попросил главу региона объяснить, с чем было связано сокращение строительного сектора в Калининградской области в прошлом году. В ответ Алиханов в числе причин нарушение логистики, вызванное началом спецоперации.

Однако Путин обратил внимание губернатора на то, что заметный спад строительства в области начался ещё в 2020 году.

"Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно не причём. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной", — сказал президент.