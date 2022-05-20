Путин увеличил фонд оплаты труда МИД России почти в два раза

Фонд оплаты труда МИД России с 1 июля вырастет почти в два раза. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ вносит изменения в другой указ главы государства и положение о министерстве. Они предполагают увеличение числа департаментов МИД РФ с 42 до 43, а также предельной численности работников ведомства на 50 человек.

При этом годовой фонд оплаты труда в центральном аппарате министерства указом президента увеличен с 3,6 млрд рублей до почти 6,6 млрд рублей.

Помимо этого, МИД России с лета также будет участвовать в разработке и реализации госполитики обеспечения гуманитарного влияния страны в мире.