Фонд оплаты труда МИД России с 1 июля вырастет почти в два раза. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ вносит изменения в другой указ главы государства и положение о министерстве. Они предполагают увеличение числа департаментов МИД РФ с 42 до 43, а также предельной численности работников ведомства на 50 человек.
При этом годовой фонд оплаты труда в центральном аппарате министерства указом президента увеличен с 3,6 млрд рублей до почти 6,6 млрд рублей.
Помимо этого, МИД России с лета также будет участвовать в разработке и реализации госполитики обеспечения гуманитарного влияния страны в мире.
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