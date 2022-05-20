Буторина: "Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь"

Экологической катастрофой для Мариуполя был металлургический комбинат "Азовсталь".

Об этом сообщила доктор технических наук в области экологии металлургического производства, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Ирина Буторина.

В интервью RT, она рассказала, как комбинат отравлял воду и воздух, и почему его не надо восстанавливать.

До 2005 г. Буторина проживала в Мариуполе и сотрудничала с заводом. По словам учёного, комбинат "Азовсталь" забирал из моря кубический километр воды в год, а обратно в море сбрасывал загрязнённую воду.

"Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь". А теперь катастрофы быть не может", — говорит Буторина.

Загрязнение токсинами шло от сброса шлама — отхода мокрой газоочистки, которая содержит взвешенные частицы пыли и растворённые неорганические химические соединения. Кроме того, в дыму от коксохимического цеха содержались соединения мышьяка, аммиак, цианистый водород, бензол и фенол.

Пока неизвестно, что именно построят на месте разрушенного во время специальной операции завода. Вероятно, на территории "Азовстали" построют большую парковую зону на берегу Азовского моря.