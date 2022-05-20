Экологической катастрофой для Мариуполя был металлургический комбинат "Азовсталь".
Об этом сообщила доктор технических наук в области экологии металлургического производства, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Ирина Буторина.
В интервью RT, она рассказала, как комбинат отравлял воду и воздух, и почему его не надо восстанавливать.
До 2005 г. Буторина проживала в Мариуполе и сотрудничала с заводом. По словам учёного, комбинат "Азовсталь" забирал из моря кубический километр воды в год, а обратно в море сбрасывал загрязнённую воду.
"Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь". А теперь катастрофы быть не может", — говорит Буторина.
Загрязнение токсинами шло от сброса шлама — отхода мокрой газоочистки, которая содержит взвешенные частицы пыли и растворённые неорганические химические соединения. Кроме того, в дыму от коксохимического цеха содержались соединения мышьяка, аммиак, цианистый водород, бензол и фенол.
Пока неизвестно, что именно построят на месте разрушенного во время специальной операции завода. Вероятно, на территории "Азовстали" построют большую парковую зону на берегу Азовского моря.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.