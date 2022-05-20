Военная победа Украины над Россией с возвращением территорий нереалистична.
Об этом сообщила газета The New York Times.
"Если конфликт приведет к настоящим переговорам, то именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях", — отметило издание.
В статье подчёркивается, что президенту США Джо Байдену следует дать понять Владимиру Зеленскому и всем украинцам, что у поддержки, которую готовы предоставить Вашингтон и НАТО, есть пределы. The New York Times также предупреждает, что "воинственные" заявления должностных лиц Соединённых Штатов не способствуют приближению переговоров.
Автор в статье усомнился в успехе Киева и заявил, что Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла с 2014 г.
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