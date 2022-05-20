New York Times: военная победа Киева над РФ с возвращением территорий невозиожна

Военная победа Украины над Россией с возвращением территорий нереалистична.

Об этом сообщила газета The New York Times.

"Если конфликт приведет к настоящим переговорам, то именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях", — отметило издание.

В статье подчёркивается, что президенту США Джо Байдену следует дать понять Владимиру Зеленскому и всем украинцам, что у поддержки, которую готовы предоставить Вашингтон и НАТО, есть пределы. The New York Times также предупреждает, что "воинственные" заявления должностных лиц Соединённых Штатов не способствуют приближению переговоров.

Автор в статье усомнился в успехе Киева и заявил, что Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла с 2014 г.