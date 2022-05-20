На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга

На Украине хотят переименовать в населённых пунктах все улицы Пушкина в честь писателя Стивена Кинга.

В Сети уже запустили соответствующую петицию.

Авторы сообщили, что сегодня важно уйти от имён русской литературы и назвать все улицы Пушкина именем "современного писателя мирового значения, поддержавшего Украину в её борьбе".

Петицию одобрили чуть более тысячи человек.

Накануне, 19 мая, в Интернете появилась информация, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изменил название радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар".