На Украине хотят переименовать в населённых пунктах все улицы Пушкина в честь писателя Стивена Кинга.
В Сети уже запустили соответствующую петицию.
Авторы сообщили, что сегодня важно уйти от имён русской литературы и назвать все улицы Пушкина именем "современного писателя мирового значения, поддержавшего Украину в её борьбе".
Петицию одобрили чуть более тысячи человек.
Накануне, 19 мая, в Интернете появилась информация, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изменил название радиостанции "Русское радио-Украина" на "Радио Байрактар".
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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.