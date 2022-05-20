Песков поддержал идею о создании площади защитников Донбасса у посольства США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею московских депутатов назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса. Он назвал эту идею "очень хорошей".

"Неплохая идея, очень хорошая. Если она пройдёт, это будет очень хорошо", — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее с инициативой назвать площадь у американского посольства в России в честь защитников Донбасса выступили депутаты Московской городской думы. Они же направили соответствующее предложение столичным властям.