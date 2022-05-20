Песков: Путин не давал поручений регионам брать шефство над Донбассом

Дмитрий Песков сообщил, что российские регионы по своей инициативе берут заботу о Донбассе. Никаких указаний от Владимира Путина субъектам РФ по этому поводу не поступало.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что регионы сами имеют право помочь ЛДНР.

"Никаких документов на этот счет не было, но по большому счету, они и не требуются. Регионы по своему усмотрению сами, самостоятельно могут брать в подшефные другие регионы, в том числе и регионы Донбасса", — сказал Песков.

Ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал, что решение о шефстве регионов РФ над районами Донбасса принял Владимир Путин.

В СМИ сообщалось, что помочь Донбассу изъявили желание в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской и ряда других субъектов Российской Федерации.

Ранее Песков объяснил, что жители освобождённых территорий Украины сами определят свою судьбу.