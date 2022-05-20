Дмитрий Песков сообщил, что российские регионы по своей инициативе берут заботу о Донбассе. Никаких указаний от Владимира Путина субъектам РФ по этому поводу не поступало.
Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что регионы сами имеют право помочь ЛДНР.
"Никаких документов на этот счет не было, но по большому счету, они и не требуются. Регионы по своему усмотрению сами, самостоятельно могут брать в подшефные другие регионы, в том числе и регионы Донбасса", — сказал Песков.
Ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал, что решение о шефстве регионов РФ над районами Донбасса принял Владимир Путин.
В СМИ сообщалось, что помочь Донбассу изъявили желание в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской и ряда других субъектов Российской Федерации.
Ранее Песков объяснил, что жители освобождённых территорий Украины сами определят свою судьбу.
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