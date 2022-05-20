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Автор Елена Былкина

Жительница Херсона прошла курс "денацификации" и извинилась перед армией РФ

Общество

30-летняя жительница Херсона Катя Коломиец призналась, что прошла курс "денацификации". После этого у женщины сразу поменялось отношение к российским военным.

Жительница Херсона прошла курс "денацификации" и извинилась перед армией РФ

Телеграм-канал "Романов Лайт" разместил видео с речью жительницы Херсона. Женщина, у которой есть муж и ребёнок, на кадрах извиняется за оскорбление российских солдат. Она сожалеет, что называла военнослужащих РФ "орками".

Она извиняется не только за себя, но и за супруга, который желал смерти российским солдатам в переписке. Коломиец говорит, что что прошла "денацификацию”.

Позже в Телеграм-канале появилось новое видео, на котором мужчина, представляющийся гражданином Украины Романом Сафаровым, приносит извинения за то, что призывал к сопротивлению российской армии. Он также советует "украинской власти сложить оружие".

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал трансформацию региона в субъект РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы херсонская область
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