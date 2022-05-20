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Автор Елена Былкина

Симоньян об обиде на Запад: "Мы хотели быть с ними, но им нас не надо"

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян высказала обиду в адрес западных стран. Журналистка с горечью отметила, что Европа не оценила стремления России строить дружеские отношения.

Симоньян об обиде на Запад: "Мы хотели быть с ними, но им нас не надо"

Симоньян рассказала, что РФ хотела строить с Европой общую безопасность.

"Мы на полном серьезе же хотели с ними дружить", — сказала телеведущая.

Она объяснила, что вместе странам есть с кем бороться. Журналистка напомнила о террористах, наркоторговцах и о тех, кто похищает и торгует людьми.

"Это процветает до сих пор во всем мире, это никого не волнует. Африканская страна Мавритания, где до сих пор распространено самое настоящее рабство, не волнует совершенно США. Их волнуем мы. И мы хотели быть с ними. Но выяснилось, что им это всё не надо, потому что им нас не надо. Мы это не сразу поняли", — отметила главный редактор RT.

Ранее Симоньян сравнила пропаганду Киева с гитлеровской Германией.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита симоньян
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