Ирина Винер прокомментировала новость о разводе с миллиардером Алишером Усмановым после 30 лет брака.
Известие о крахе брака пары, которая считалась образцом семейных отношений, наделала много шума. Винер стремится к тому, чтобы развод прошёл без скандалов. 73-летний тренер кратко объяснила журналистам ситуацию.
"Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев", — отметила Ирина Александровна.
Брак Усманова и Винер вызывал восхищение многих. Любовалась отношениями супругов и гимнастка Ляйсан Утяшева.
"Это безусловная любовь. 20 лет назад я видела, как он аккуратно входил в зал во время тренировки, чтобы Ирочку не беспокоить. Она ему что-то говорила, а он ждал. Я видела, как самый богатый человек стоит скромно в сторонке", — рассказывала жена комика Павла Воли.
Ксения Собчак отметила, что Винер никогда не была приложением к состоятельному мужу. Журналистка уверена, что паре удастся сохранить дружеские отношения.
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