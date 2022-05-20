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Автор Елена Былкина

Ирина Винер о крахе брака с Алишером Усмановым: "Дальше будет видно"

Общество

Ирина Винер прокомментировала новость о разводе с миллиардером Алишером Усмановым после 30 лет брака.

Ирина Винер о крахе брака с Алишером Усмановым: "Дальше будет видно"

Известие о крахе брака пары, которая считалась образцом семейных отношений, наделала много шума. Винер стремится к тому, чтобы развод прошёл без скандалов. 73-летний тренер кратко объяснила журналистам ситуацию.

"Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев", — отметила Ирина Александровна.

Брак Усманова и Винер вызывал восхищение многих. Любовалась отношениями супругов и гимнастка Ляйсан Утяшева.

"Это безусловная любовь. 20 лет назад я видела, как он аккуратно входил в зал во время тренировки, чтобы Ирочку не беспокоить. Она ему что-то говорила, а он ждал. Я видела, как самый богатый человек стоит скромно в сторонке", — рассказывала жена комика Павла Воли.

Ксения Собчак отметила, что Винер никогда не была приложением к состоятельному мужу. Журналистка уверена, что паре удастся сохранить дружеские отношения.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы павел воля ирина винер ксения собчак ляйсан утяшева
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