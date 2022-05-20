Российские блогеры, которые сейчас массово переходят на отечественные соцсети, начинают не с нуля, но подписчики всё же "теряются", заявил директор по направлению "Цифровая трансформация отраслей и компаний" АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк.
Как подчеркнул эксперт, процесс миграции подписчиков и самих авторов контента требует времени. Однако монетизировать свои блоги в российских соцсетях, более чем реально.
Так, по словам Сидорюка, большая часть пользователей "обосновалась" в Telegram. На втором месте "ВКонтакте", а замыкают статистику "Одноклассники".
"Мы видим большой прирост и по авторам, и по количеству контента. И в том числе коллеги сегодня представили на сессии успешные кейсы, когда блогер со своей аудиторией смог мигрировать на платформу и дать хорошую монетизацию", — пояснил специалист на примере "ВКонтакте" в беседе с Телеканалом "360".
Однако нужно понимать, что, мигрируя с иностранной площадки на отечественную, блогеры всё же несут большие потери не только в подписчиках, но и в лайках и контенте.
"Мы видим примеры большого количества блогеров, которые не смогли мигрировать в социальную сеть. Они попытались, но этот процесс занимает длительное время. Нельзя одномоментно перевести миллион пользователей", — резюмировал Сидорюк.
По словам эксперта, хотя процесс и продолжительный, но перспектива у российский социальных сетей и, соответственно, блогеров, более чем хорошая.
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