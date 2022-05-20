Страны Африки попросили у России продовольствие

Многие государства африканского континента запросили у Москвы помощь с поставками продовольствия и удобрений. Об этом на саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

"Много африканских стран запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Этим занимается правительство", — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что антироссийские санкции, введённые Западом, приведут к серьёзным последствиям для всего мира. В частности он не исключил наступления "полноценного продовольственного кризиса" и "голода в отдельных государствах".