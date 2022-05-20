Многие государства африканского континента запросили у Москвы помощь с поставками продовольствия и удобрений. Об этом на саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"Много африканских стран запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Этим занимается правительство", — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что антироссийские санкции, введённые Западом, приведут к серьёзным последствиям для всего мира. В частности он не исключил наступления "полноценного продовольственного кризиса" и "голода в отдельных государствах".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.