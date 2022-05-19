Лещенко заступился за Аллу Пугачёву: "Большего патриота в жизни не встречал"

Лев Лещенко уверен, что Алла Пугачёва верна России и твёрдо стоит на патриотической позиции.

В последнее время всё чаще раздаются голоса, обвиняющие Примадонну в предательстве. Алле Борисовне ставят в вину то, что она покинула Россию после начала спецоперации на Украине.

Лев Лещенко объяснил, что сомневаться в Алле Пугачёвой нельзя, так как она очень любит Россию. Певец убеждён, что народная артистка СССР скоро вернётся на родину.

"Она поехала полечиться. А какой смысл ей уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни? Я считаю, что Пугачёва патриот и гражданин России и будет гражданином до конца своих дней", — выразил своё мнение Лев Валерьянович.

Певец вспомнил свои разговоры с Примадонной и твёрдо заявил, что "более глубокого человека, любящего свою страну, он не знает.

Певец Данко ранее заявил, что Максим Галкин оказывает давление на свою супругу Аллу Пугачёву.