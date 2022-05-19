Продюсер Радмир Усаев рассказал, через что пришлось пройти лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку, который осудил спецоперацию на Украине прямо со сцены на концерте в Уфе.
Юрий Шевчук позволил себе резкие высказывания на своём выступлении в Уфе. Перед огромной аудиторией он заявил, что родина и президент — это разные вещи. Негативно он отозвался и о военной спецоперации на Украине.
Выходка музыканта не осталась без внимания правоохранительных органов. За кулисы к артисту проникли силовики, которые провели со знаменитостью длительную беседу.
О том, как всё происходило, рассказал директор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.
"Изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива. Выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа, в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и родины", — поведал Усаев.
Продюсер отметил, что дело едва не дошло до задержания. Музыкант отделался в итоге протоколом об административном правонарушении.
Ранее Ксения Собчак предположила, что после данного инцидента Шевчуку запретят проводить запланированный концерт на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.
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