Продюсер о выходке Шевчука на концерте в Уфе: "Чуть не дошло до задержания"

Продюсер Радмир Усаев рассказал, через что пришлось пройти лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку, который осудил спецоперацию на Украине прямо со сцены на концерте в Уфе.

Юрий Шевчук позволил себе резкие высказывания на своём выступлении в Уфе. Перед огромной аудиторией он заявил, что родина и президент — это разные вещи. Негативно он отозвался и о военной спецоперации на Украине.

Выходка музыканта не осталась без внимания правоохранительных органов. За кулисы к артисту проникли силовики, которые провели со знаменитостью длительную беседу.

О том, как всё происходило, рассказал директор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

"Изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива. Выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа, в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и родины", — поведал Усаев.

Продюсер отметил, что дело едва не дошло до задержания. Музыкант отделался в итоге протоколом об административном правонарушении.

Ранее Ксения Собчак предположила, что после данного инцидента Шевчуку запретят проводить запланированный концерт на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.