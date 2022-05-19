EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Садальский о травле Чулпан Хаматовой: "Простим — внуков и детей кормить надо"

Общество

Станислава Садальского возмутили нападки Сергея Никоненко в адрес Чулпан Хаматовой. Актёр отчитал тех, кто оскорбляет и травит народную артистку России.

Садальский о травле Чулпан Хаматовой: "Простим — внуков и детей кормить надо"

Актёр Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову "набитой дурой". Садальский отметил, что публичные люди словно с цепи сорвались.

Он намекнул на травлю Аллы Пугачёвой, которую тоже активно обвиняют во всех прегрешениях. Вспомнил Садальский и о своей бывшей подруге Татьяне Васильевой, которая назвала Хаматову "свиньёй, наевшейся желудей".

"Простим — внуков и детей кормить надо", — съязвил Садальский, адресуя выпад Васильевой.

Садальский объяснил, почему артисты с готовностью включаются в травлю коллеги.

"Почему эти персоны, не смеют говорить о дядях в шляпах, укравших миллиарды? Кишка тонка! В основном подлизы, транслируют слова других, поскольку не имеют собственного мнения. Им кажется, что, обидев своего коллегу, они лишний раз доказывают всем, что относятся к какому-то мнимому гражданскому обществу", — высказал свою точку зрения заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальский поддержал Чулпан Хаматову, которая заявила, что легко откажется от звания народной артистки России. Актёр заявил, что награды в стране обесценились и раздаются "за лояльность".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва чулпан хаматова татьяна васильева станислав садальский
Sberbank
Новости
Садальский о травле Чулпан Хаматовой: "Простим — внуков и детей кормить надо"
Сладков: "Народ спрашивает, когда пленные начнут восстанавливать Мариуполь"
Зеленский: Победа будет стоить Украине десятки тысяч жизней
Житель ХМАО уволился и уехал на Украину с чеченскими бойцами
Пленный теробороны ВСУ: лучше нам с РФ объединиться и вместе ударить по США
Илларионов: 40 млрд долларов от США для Украины оказались дыркой от бублика
Суздальцев: ядерное оружие едва ли будет применено, если дойдёт до войны
The Federalist: политика Джо Байдена уверенно ведёт США к уничтожению
Оружие украинских боевиков из подвалов завода "Азовсталь" вывозят грузовиками
Захарова: эффект от санкций против РФ почувствовал на себе весь мир
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Силовые структуры
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Мир. Новости мира
Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Последние материалы
Сладков: "Народ спрашивает, когда пленные начнут восстанавливать Мариуполь"
Зеленский: Победа будет стоить Украине десятки тысяч жизней
Житель ХМАО уволился и уехал на Украину с чеченскими бойцами
Пленный теробороны ВСУ: лучше нам с РФ объединиться и вместе ударить по США
Илларионов: 40 млрд долларов от США для Украины оказались дыркой от бублика
Суздальцев: ядерное оружие едва ли будет применено, если дойдёт до войны
The Federalist: политика Джо Байдена уверенно ведёт США к уничтожению
Оружие украинских боевиков из подвалов завода "Азовсталь" вывозят грузовиками
Захарова: эффект от санкций против РФ почувствовал на себе весь мир
Боевики ВСУ заявили, что в плену ВС РФ лучше, чем в рядах украинской армии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников