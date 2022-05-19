Садальский о травле Чулпан Хаматовой: "Простим — внуков и детей кормить надо"

Станислава Садальского возмутили нападки Сергея Никоненко в адрес Чулпан Хаматовой. Актёр отчитал тех, кто оскорбляет и травит народную артистку России.

Актёр Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову "набитой дурой". Садальский отметил, что публичные люди словно с цепи сорвались.

Он намекнул на травлю Аллы Пугачёвой, которую тоже активно обвиняют во всех прегрешениях. Вспомнил Садальский и о своей бывшей подруге Татьяне Васильевой, которая назвала Хаматову "свиньёй, наевшейся желудей".

"Простим — внуков и детей кормить надо", — съязвил Садальский, адресуя выпад Васильевой.

Садальский объяснил, почему артисты с готовностью включаются в травлю коллеги.

"Почему эти персоны, не смеют говорить о дядях в шляпах, укравших миллиарды? Кишка тонка! В основном подлизы, транслируют слова других, поскольку не имеют собственного мнения. Им кажется, что, обидев своего коллегу, они лишний раз доказывают всем, что относятся к какому-то мнимому гражданскому обществу", — высказал свою точку зрения заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальский поддержал Чулпан Хаматову, которая заявила, что легко откажется от звания народной артистки России. Актёр заявил, что награды в стране обесценились и раздаются "за лояльность".