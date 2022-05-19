Поздравление из космоса записали для жителей Владивостока

Во Владивостоке 11 июня впервые отпразднуют Всемирный день русского самовара. К предстоящему событию члены орбитальной космической экспедиции МКС-67 подготовили видеообращение, об этом пишет vostokmedia.com.

"11 июня мы впервые будем отмечать Всемирный день русского самовара. В этот же день будет дан старт флешмобу-кругосветке "Русский самовар"", — говорится в видеоролике.

Космонавты также поздравили жителей Владивостока и Приморского края и выразили надежду на успех в проведении мероприятий.

Ранее стало известно, что в стратосфере Земли успешно прошли испытания блока лазеров для космических аппаратов. Отмечается, что созданная российскими специалистами система из группы микроспутников, оснащённых лазерами, предназначена для проецирования изображений в ночном небе. С её помощью можно создавать практически любые картинки и показывать рекламу из космоса.