Пленный боец ВСУ плача: "Я в небо всегда стрелял, честно"

В ходе допроса пленный украинский военный после того, как его взяли в ходе уничтожения укрепрайона ВСУ под Северодонецком, слёзно умолял его не убивать и пообещал делать всё, что ему прикажут.

"Нет, не надо. Я умоляю вас. Я буду делать всё, что скажите", — со слезами на глазах просит солдат ВСУ.

На вопрос бойца из ополчения Запорожья о том, откуда ведут обстрел миномёты, украинский военный сказал, что ничего не знает и вообще он всего лишь раз стрелял из оружия.

"Я не знаю, я не видел. Меня ночью сюда привезли, я даже не знаю где. Я в небо всегда стрелял, честно… И то я даже один раз стрелял и постоянно молчал. Вот есть там человек, который скажет, что я всегда молчал. Я никогда почти не стрелял. Он рядом со мной всегда был", — плача рассказал украинский солдат.