Гаврилов призвал правоохранителей проверить законность банкротства Google

Российское подразделение Google запустило процесс банкротства, однако председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает, что решение руководства организации является незаконным, а правоохранителям необходимо провести проверку данного факта.

"Российское подразделение Google, выполняя требования американских владельцев, участвует в антироссийских санкциях и тем самым грубо нарушает законодательство России. Подача заявления о банкротстве - это попытка уйти от исполнения решения арбитражного суда по иску телекомпании НТВ", — подчеркнул он.

Гаврилов отметил, что для дальнейшего продолжения работы Google в РФ нужно ввести временную администрацию по управлению организацией в соответствии с новым законопроектом, который рассматривается Госдумой.

"К примеру, возможна будет передача управления российской телекоммуникационной компании. Сейчас очень важно обеспечить импортозамещение в сфере телекоммуникаций, развитие российских цифровых платформ и сервисов", — заключил он.