EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Ивченко

Гаврилов призвал правоохранителей проверить законность банкротства Google

Общество

Российское подразделение Google запустило процесс банкротства, однако председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает, что решение руководства организации является незаконным, а правоохранителям необходимо провести проверку данного факта.

Гаврилов призвал правоохранителей проверить законность банкротства Google

"Российское подразделение Google, выполняя требования американских владельцев, участвует в антироссийских санкциях и тем самым грубо нарушает законодательство России. Подача заявления о банкротстве - это попытка уйти от исполнения решения арбитражного суда по иску телекомпании НТВ", — подчеркнул он.

Гаврилов отметил, что для дальнейшего продолжения работы Google в РФ нужно ввести временную администрацию по управлению организацией в соответствии с новым законопроектом, который рассматривается Госдумой.

"К примеру, возможна будет передача управления российской телекоммуникационной компании. Сейчас очень важно обеспечить импортозамещение в сфере телекоммуникаций, развитие российских цифровых платформ и сервисов", — заключил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы банкротство сергей гаврилов
Sberbank
Новости
Замглавы МВД Украины Енин: против киевского режима ведётся партизанская война
Оговорка по Байдену: Буш-младший перепутал Украину с Ираком
Зубец: ВСУ не затянут боевые действия на год, ведь они не смогут перезимовать
Минобороны РФ: Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами
Гаврилов призвал правоохранителей проверить законность банкротства Google
МВД РФ объявило в розыск командиров нацбатальона "Азов"* Величко и Немичева
Кот Степан из Харькова удостоился премии World Influencers and Bloggers Awards
Кулеба обиделся на Евросоюз за суррогатный статус Украины как кандидата в ЕС
Фото с "Азовстали" выложил свердловский депутат
Шольц согласен с Макроном: путь Украины в Евросоюз займёт десятилетия
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Людмила Черткова Аваков вступился за Зеленского: "Дайте поддержку и доверие!" Людмила Черткова Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Силовые структуры
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Последние материалы
Кот Степан из Харькова удостоился премии World Influencers and Bloggers Awards
Кулеба обиделся на Евросоюз за суррогатный статус Украины как кандидата в ЕС
Фото с "Азовстали" выложил свердловский депутат
Шольц согласен с Макроном: путь Украины в Евросоюз займёт десятилетия
"Сильный ход Байдена": Медведев посмеялся над запретом платить по долгам в долларах
Эрдоган: Турция уведомила НАТО, что скажет "нет" членству Финляндии и Швеции
Собчак уверена, что Юрию Шевчуку светит статья из-за его заявлений в Уфе
Israel Radar: сотни израильских наёмников воюют на стороне украинских ВС
Чиновники Украины украли бронежилеты для ВСУ на 12 млн гривен
Беженцы с Украины сожгли чужой дом во время антироссийской акции в Германии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников