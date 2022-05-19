Националистический батальон "Айдар"* берёт в плен мирных жителей Донбасса.
Бывшая их заложница Светлана рассказала, как нацисты издевались над мирным населением.
Однажды её свалили в яму с трупами. Так она попала в плен. Помимо этого, "заложниками" "Айдара"* стали тела убитых. Заложница с другими волонтёрами попыталась вывести и похоронить погибших, потому что кладбища часто обстреливались и их задержали.
"Когда меня достали, я просто потеряла сознание. Вот эти издевательства продолжались. Меня на вертолете вместе с трупами перевезли... я находилась с ними в одной яме. Там нас тоже было человек двадцать. И в этой яме мы были больше месяца", — рассказывает она.
В плену у нацистов Светлана была больше 80 дней и претерпела немало издевательств и зверств. Заложница националистов говорит, что "Айдар"* постоянно использовал мирное население в качестве живого щита. Она тоже участвовала в таком, это у них называлось "ловить пули".
Нацисты заставляли гражданских выполнять всякие приказы: садиться, ложиться, петь гимн Украины и читать стихи и т. д.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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