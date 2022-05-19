Бывшая заложница "Айдара" рассказала об издевательствах неонацистов

Националистический батальон "Айдар"* берёт в плен мирных жителей Донбасса.

Бывшая их заложница Светлана рассказала, как нацисты издевались над мирным населением.

Однажды её свалили в яму с трупами. Так она попала в плен. Помимо этого, "заложниками" "Айдара"* стали тела убитых. Заложница с другими волонтёрами попыталась вывести и похоронить погибших, потому что кладбища часто обстреливались и их задержали.

"Когда меня достали, я просто потеряла сознание. Вот эти издевательства продолжались. Меня на вертолете вместе с трупами перевезли... я находилась с ними в одной яме. Там нас тоже было человек двадцать. И в этой яме мы были больше месяца", — рассказывает она.

В плену у нацистов Светлана была больше 80 дней и претерпела немало издевательств и зверств. Заложница националистов говорит, что "Айдар"* постоянно использовал мирное население в качестве живого щита. Она тоже участвовала в таком, это у них называлось "ловить пули".

Нацисты заставляли гражданских выполнять всякие приказы: садиться, ложиться, петь гимн Украины и читать стихи и т. д.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.